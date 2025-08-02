Генич высказался о третьем подряд поражении «Ростова» на старте сезона РПЛ

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на поражение «Ростова» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:4), а также отметил очередные результативные действия нападающего самарцев Вадима Ракова. Форвард отметился двумя голами и одной результативной передачей.

«Обидно за Ростов. Хорошая команда. Главное без паники.

Раков — машина! Не остановить», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Таким образом, подопечные Джонатана Альбы уступили во всех трёх стартовых встречах нынешнего сезона чемпионата России. В 1-м туре жёлто-синие проиграли санкт-петербургскому «Зениту» (1:2), а во 2-м уступили московскому «Динамо» (0:1).