Джованни Симеоне переходит из «Наполи» в «Торино» — Романо

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне близок к переходу в «Торино». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

По данным источника, футболист уже общался с главным тренером «быков» Марко Барони. Изначально игрок хотел продолжить карьеру за пределами Италии, но Барони смог убедить его в перспективности проекта туринцев. На данный момент клубы обсуждают условия сделки.

В 33 матчах прошедшего клубного сезона Симеоне забил два гола и отдал две результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

По итогам прошедшего сезона «Торино» занял 11-е место в турнирной таблице Серии А.