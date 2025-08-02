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Джованни Симеоне переходит из «Наполи» в «Торино» — Романо

Джованни Симеоне переходит из «Наполи» в «Торино» — Романо
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Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне близок к переходу в «Торино». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

По данным источника, футболист уже общался с главным тренером «быков» Марко Барони. Изначально игрок хотел продолжить карьеру за пределами Италии, но Барони смог убедить его в перспективности проекта туринцев. На данный момент клубы обсуждают условия сделки.

В 33 матчах прошедшего клубного сезона Симеоне забил два гола и отдал две результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

По итогам прошедшего сезона «Торино» занял 11-е место в турнирной таблице Серии А.

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