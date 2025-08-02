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«Мы были лучше». Тренер «Ростова» Альба — о разгромном поражении в матче с «Крыльями»

«Мы были лучше». Тренер «Ростова» Альба — о разгромном поражении в матче с «Крыльями»
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 4
Крылья Советов
Самара
0:1 Раков – 11'     0:2 Божин – 56'     1:2 Голенков – 66'     1:3 Раков – 74'     1:4 Витюгов – 84'    
Удаления: Мелёхин – 76' / нет

«Должно быть, я сумасшедший человек, потому что мне команда понравилась, мы были лучше, у нас было больше моментов для того, чтобы забить. Во втором тайме пропустили после углового, но ребята не опустили руки. Если кто‑то и виноват сегодня, то это я. Ребята выполняли план», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Жёлто-синие всё ещё не сумели набрать ни одного очка в новом сезоне. В 1-м туре они проиграли санкт-петербургскому «Зениту» (1:2), а во 2-м уступили московскому «Динамо» (0:1).

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