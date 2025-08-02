«Мы были лучше». Тренер «Ростова» Альба — о разгромном поражении в матче с «Крыльями»
Поделиться
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:4).
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 4
Крылья Советов
Самара
0:1 Раков – 11' 0:2 Божин – 56' 1:2 Голенков – 66' 1:3 Раков – 74' 1:4 Витюгов – 84'
Удаления: Мелёхин – 76' / нет
«Должно быть, я сумасшедший человек, потому что мне команда понравилась, мы были лучше, у нас было больше моментов для того, чтобы забить. Во втором тайме пропустили после углового, но ребята не опустили руки. Если кто‑то и виноват сегодня, то это я. Ребята выполняли план», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».
После этой игры «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Жёлто-синие всё ещё не сумели набрать ни одного очка в новом сезоне. В 1-м туре они проиграли санкт-петербургскому «Зениту» (1:2), а во 2-м уступили московскому «Динамо» (0:1).
Комментарии
- 2 августа 2025
-
21:52
-
21:37
-
21:37
-
21:28
-
21:22
-
21:21
-
21:16
-
21:11
-
21:10
-
21:04
-
21:02
-
20:52
-
20:46
-
20:45
-
20:43
-
20:26
-
20:23
-
20:20
-
20:18
-
20:09
-
19:58
-
19:57
-
19:50
-
19:50
-
19:47
-
19:39
-
19:32
-
19:28
-
19:21
-
19:19
-
19:19
-
19:17
-
18:58
-
18:51
-
18:43