«Мы были лучше». Тренер «Ростова» Альба — о разгромном поражении в матче с «Крыльями»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:4).

«Должно быть, я сумасшедший человек, потому что мне команда понравилась, мы были лучше, у нас было больше моментов для того, чтобы забить. Во втором тайме пропустили после углового, но ребята не опустили руки. Если кто‑то и виноват сегодня, то это я. Ребята выполняли план», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Жёлто-синие всё ещё не сумели набрать ни одного очка в новом сезоне. В 1-м туре они проиграли санкт-петербургскому «Зениту» (1:2), а во 2-м уступили московскому «Динамо» (0:1).