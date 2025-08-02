Червиченко: после поражения в матче с «Крыльями» «Ростов» будет трясти как никогда

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 3-го тура Мир РПЛ, в котором «Ростов» с крупным счётом уступил «Крыльям Советов» (1:4).

— Получится найти выход из такой ситуации у Альбы?

— Не знаю. Не могу сказать. В прошлом сезоне команда выглядела хорошо при нём. Но тут вечный спор: это багаж предыдущего тренера или новые идеи того, кто пришёл. Будем смотреть. В первых двух матчах команда смотрелась неплохо. И в кубковом матче со «Спартаком» игра была равная, пока Одоевский не запустил плюшку. Нельзя сказать, что «Ростов» в этих матчах выглядел ужасно, как в игре с «Крыльями». Может, потеряли уверенность в себе и задрожали. После поражения в игре с «Крыльями» «Ростов» будет трясти как никогда. Нет понимания, когда они смогут собраться и начнут набирать очки, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.