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Червиченко: после поражения в матче с «Крыльями» «Ростов» будет трясти как никогда

Червиченко: после поражения в матче с «Крыльями» «Ростов» будет трясти как никогда
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 3-го тура Мир РПЛ, в котором «Ростов» с крупным счётом уступил «Крыльям Советов» (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 4
Крылья Советов
Самара
0:1 Раков – 11'     0:2 Божин – 56'     1:2 Голенков – 66'     1:3 Раков – 74'     1:4 Витюгов – 84'    
Удаления: Мелёхин – 76' / нет

— Получится найти выход из такой ситуации у Альбы?
— Не знаю. Не могу сказать. В прошлом сезоне команда выглядела хорошо при нём. Но тут вечный спор: это багаж предыдущего тренера или новые идеи того, кто пришёл. Будем смотреть. В первых двух матчах команда смотрелась неплохо. И в кубковом матче со «Спартаком» игра была равная, пока Одоевский не запустил плюшку. Нельзя сказать, что «Ростов» в этих матчах выглядел ужасно, как в игре с «Крыльями». Может, потеряли уверенность в себе и задрожали. После поражения в игре с «Крыльями» «Ростов» будет трясти как никогда. Нет понимания, когда они смогут собраться и начнут набирать очки, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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