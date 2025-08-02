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Червиченко раскритиковал работу арбитра Москалёва в матче «Ростов» — «Крылья»

Червиченко раскритиковал работу арбитра Москалёва в матче «Ростов» — «Крылья»
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал работу главного арбитра матча 3-го тура между «Ростовом» и «Крыльями Советов» (1:4) Владимира Москалёва.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 4
Крылья Советов
Самара
0:1 Раков – 11'     0:2 Божин – 56'     1:2 Голенков – 66'     1:3 Раков – 74'     1:4 Витюгов – 84'    
Удаления: Мелёхин – 76' / нет

«Москалёв судил в одну сторону. Одинаковые решения он трактовал абсолютно по-разному. В эпизоде с пенальти — ладно, ещё натянули «вне игры». В моменте с Мохеби арбитр сделал вид, что Песьяков не попал ему в кадык. Видимо, так можно играть.

Но второй гол «Крыльев» Вахания получает в затылок удар кулаком. При этом Москалёв не ставит свободный удар, а даёт пробить угловой, после которого «Ростов» и посыпался. Были ещё карточки в одну сторону — раздавал как из рога изобилия. А в другую скупо из себя выжимал, как будто собственную зарплату отдаёт жене», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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