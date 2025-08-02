Червиченко раскритиковал работу арбитра Москалёва в матче «Ростов» — «Крылья»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал работу главного арбитра матча 3-го тура между «Ростовом» и «Крыльями Советов» (1:4) Владимира Москалёва.

«Москалёв судил в одну сторону. Одинаковые решения он трактовал абсолютно по-разному. В эпизоде с пенальти — ладно, ещё натянули «вне игры». В моменте с Мохеби арбитр сделал вид, что Песьяков не попал ему в кадык. Видимо, так можно играть.

Но второй гол «Крыльев» Вахания получает в затылок удар кулаком. При этом Москалёв не ставит свободный удар, а даёт пробить угловой, после которого «Ростов» и посыпался. Были ещё карточки в одну сторону — раздавал как из рога изобилия. А в другую скупо из себя выжимал, как будто собственную зарплату отдаёт жене», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.