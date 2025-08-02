Тренер «МЮ» Аморим: у нас замечательная команда, игроки отдают все силы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о комплектовании состава команды.

«У нас замечательная команда. Из нынешнего состава мы можем выжать ещё больше. Та работа, которую мы провели, чтобы получше изучить Матеуса Кунью и Брайана Мбемо, была крайне важной, ведь они оказались именно теми, кого мы надеялись найти, – хорошими людьми и футболистами.

Команда – это отражение моей работы, поэтому я не могу быть счастливее, когда у нас появляется хороший результат. Парни отдают все силы – это самое главное. При подборе состава я действовал уверенно, ведь знал, что делать, и у нас было чёткое представление о том, какой состав нам нужен», — сказал Аморим в интервью для клубной пресс-службы.

В ближайших товарищеских матчах «красные дьяволы» сыграют с «Эвертоном» (4 августа) и с «Фиорентиной» (9 августа). В 1-м туре нового сезона АПЛ команда встретится с «Арсеналом» 17 августа.