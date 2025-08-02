«Рома» уверенно победила «Ланс» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались французский «Ланс» и итальянская «Рома». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). Встречу обслуживала французская бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 14-й минуте. Отличился защитник «Ромы» Джанлука Манчини. На 55-й минуте аргентинский нападающий гостей Матиас Соуле удвоил преимущество своей команды.

Напомним, «Рома» завершила сезон-2024/2025 итальянской Серии А на пятом месте. «Ланс» занял восьмое место в чемпионате Франции.