«Рома» уверенно победила «Ланс» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались французский «Ланс» и итальянская «Рома». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). Встречу обслуживала французская бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
02 августа 2025, суббота. 19:00 МСК
Ланс
Ланс, Франция
Окончен
0 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Манчини – 14' 0:2 Соуле – 55'
Первый гол в матче был забит на 14-й минуте. Отличился защитник «Ромы» Джанлука Манчини. На 55-й минуте аргентинский нападающий гостей Матиас Соуле удвоил преимущество своей команды.
Напомним, «Рома» завершила сезон-2024/2025 итальянской Серии А на пятом месте. «Ланс» занял восьмое место в чемпионате Франции.
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