«Пари НН» — «Локомотив»: железнодорожники ведут в счёте после первого тайма

В эти минуты идёт матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и московским «Локомотивом». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Московская команда после первого тайма побеждает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв на 29-й минуте открыл счёт в этой игре.

После двух туров чемпионата России «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. Нижегородская команда, которую возглавляет Алексей Шпилевский, не набрала очков и идёт 15-й.