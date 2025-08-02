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Магомед Адиев высказался о победе «Крыльев» в матче с «Ростовом»

Магомед Адиев высказался о победе «Крыльев» в матче с «Ростовом»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:1), а также отметил очередные результативные действия нападающего самарцев Вадима Ракова. Форвард отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 4
Крылья Советов
Самара
0:1 Раков – 11'     0:2 Божин – 56'     1:2 Голенков – 66'     1:3 Раков – 74'     1:4 Витюгов – 84'    
Удаления: Мелёхин – 76' / нет

«Хорошо, когда есть моменты, которые мы можем реализовать. Это говорит о большом исполнительском мастерстве. Хорошо, когда у тебя есть такие футболисты. Раков хорошо исполняет, он мотивирован и хочет играть — всё сходится», — сказал Адиев «Матч ТВ».

После этой игры «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Жёлто-синие всё ещё не сумели набрать ни одного очка в новом сезоне. «Крылья Советов» (7) находятся на первой строчке.

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