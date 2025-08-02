Магомед Адиев высказался о победе «Крыльев» в матче с «Ростовом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:1), а также отметил очередные результативные действия нападающего самарцев Вадима Ракова. Форвард отметился двумя голами и одной результативной передачей.

«Хорошо, когда есть моменты, которые мы можем реализовать. Это говорит о большом исполнительском мастерстве. Хорошо, когда у тебя есть такие футболисты. Раков хорошо исполняет, он мотивирован и хочет играть — всё сходится», — сказал Адиев «Матч ТВ».

После этой игры «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Жёлто-синие всё ещё не сумели набрать ни одного очка в новом сезоне. «Крылья Советов» (7) находятся на первой строчке.