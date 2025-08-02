Ульяновская «Волга» и «Чайка» сыграли вничью в матче Первой лиги

Завершён матч 3-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Чайка» (Песчанокопское) и «Волга» (Ульяновск). После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Игра прошла на стадионе имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия). Главным арбитром встречи был Антон Сидорин (Москва, Россия).

Данил Новиков на 54-й минуте открыл счёт в этой встрече и вывел гостей вперёд. Артём Соколов забил ответный гол на 86-й минуте.

После этой игры «Чайка» (5) находится на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, «Волга» (1) располагается на 16-м месте.

В следующем туре «Чайка» в гостях сыграет с клубом «СКА-Хабаровск» 10 августа, «Волга» проведёт гостевой матч с «Челябинском» 9 августа.