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Ульяновская «Волга» и «Чайка» сыграли вничью в матче Первой лиги

Ульяновская «Волга» и «Чайка» сыграли вничью в матче Первой лиги
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Завершён матч 3-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Чайка» (Песчанокопское) и «Волга» (Ульяновск). После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Игра прошла на стадионе имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия). Главным арбитром встречи был Антон Сидорин (Москва, Россия).

Россия — Лига PARI . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 1
Волга Ул
Ульяновск
0:1 Новиков – 54'     1:1 Соколов – 86'    

Данил Новиков на 54-й минуте открыл счёт в этой встрече и вывел гостей вперёд. Артём Соколов забил ответный гол на 86-й минуте.

После этой игры «Чайка» (5) находится на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, «Волга» (1) располагается на 16-м месте.

В следующем туре «Чайка» в гостях сыграет с клубом «СКА-Хабаровск» 10 августа, «Волга» проведёт гостевой матч с «Челябинском» 9 августа.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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