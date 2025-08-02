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Краснодар — Динамо М. Прямая трансляция
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20:30 Мск
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«Краснодар» — «Динамо» Москва: команды не сумели открыть счёт в первом тайме

«Краснодар» — «Динамо» Москва: команды не сумели открыть счёт в первом тайме
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В эти минуты проходит матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

Команды ушли на перерыв при счёте 0:0.

После двух туров чемпионата России «быки» набрали три очка и занимают девятое место в таблице. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре «Краснодар» уступил «Локомотиву» со счётом 1:2, а «Динамо» победило «Ростов» (1:0).

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