Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 2 августа

Сегодня, 2 августа, состоялись четыре матча в 3-м туре Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 2 августа:

«Уфа» — «Шинник» — 1:0;

«Урал» — «Родина» — 2:1;

«КАМАЗ» — «Челябинск» — 2:1;

«Чайка» — «Волга» Ульяновск — 1:1.

Оставшиеся пять матчей 3-го тура Первой лиги пройдут в воскресенье, 3 августа.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Урал» с девятью очками, на втором месте находится «КАМАЗ» с семью очками. На третьей строчке расположился «Факел», на четвёртом месте находится «Челябинск» — у этих коллективов по шесть очков.