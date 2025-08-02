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Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 2 августа

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 2 августа
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Сегодня, 2 августа, состоялись четыре матча в 3-м туре Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 2 августа:

«Уфа» — «Шинник» — 1:0;
«Урал» — «Родина» — 2:1;
«КАМАЗ» — «Челябинск» — 2:1;
«Чайка» — «Волга» Ульяновск — 1:1.

Оставшиеся пять матчей 3-го тура Первой лиги пройдут в воскресенье, 3 августа.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Урал» с девятью очками, на втором месте находится «КАМАЗ» с семью очками. На третьей строчке расположился «Факел», на четвёртом месте находится «Челябинск» — у этих коллективов по шесть очков.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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