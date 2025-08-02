Юрий Сёмин: «Крылья Советов» хорошо разобрали «Ростов»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором самарские «Крылья Советов» обыграли «Ростов» со счётом 4:1.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 4
Крылья Советов
Самара
0:1 Раков – 11' 0:2 Божин – 56' 1:2 Голенков – 66' 1:3 Раков – 74' 1:4 Витюгов – 84'
Удаления: Мелёхин – 76' / нет
«Крылья» очень хорошо сыграли в матче с «Ростовом». Можно сказать, что они хорошо разобрали «Ростов», который играл очень высоко в обороне. Защитники у «Ростова» не очень быстрые. Проходили диагональные передачи, как у вратаря, так и у игроков средней линии. Были хорошие атаки, «Крылья» были готовы к игре «Ростова» очень хорошо. Всю игру действовали так. Сложно сказать, с чем связан неудачный старт «Ростова». Их высокая оборона позволяет создавать соперникам много моментов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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