Юрий Сёмин: «Крылья Советов» хорошо разобрали «Ростов»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором самарские «Крылья Советов» обыграли «Ростов» со счётом 4:1.

«Крылья» очень хорошо сыграли в матче с «Ростовом». Можно сказать, что они хорошо разобрали «Ростов», который играл очень высоко в обороне. Защитники у «Ростова» не очень быстрые. Проходили диагональные передачи, как у вратаря, так и у игроков средней линии. Были хорошие атаки, «Крылья» были готовы к игре «Ростова» очень хорошо. Всю игру действовали так. Сложно сказать, с чем связан неудачный старт «Ростова». Их высокая оборона позволяет создавать соперникам много моментов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.