«Пари НН» — «Локомотив»: команды забили три гола за три минуты

В эти минуты идёт матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и московским «Локомотивом». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский (Санкт-Петербург). На данный момент счёт 3:1 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сергей Пиняев отличился за «Локомотив» на 62-й минуте. До этого Вячеслав Грулёв и Алексей Батраков забили на 60-й и 59-й минутах соответственно. Ранее нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв на 29-й минуте открыл счёт в этой игре.

После двух туров чемпионата России «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. Нижегородская команда, которую возглавляет Алексей Шпилевский, не набрала очков и идёт 15-й.