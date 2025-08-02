Тренер «МЮ» Аморим: в клубе всё меняется, атмосфера стала другой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о переменах в подходе клуба к достижению прогресса.

«В клубе всё меняется. Это можно ощутить даже в самой атмосфере. Разумеется, от результатов будет многое зависеть, но у нас есть чёткий план, в каком направлении идти. Всё выстроено так, чтобы мы могли стать лучше.

Мы стали лучше в деталях. Питание теперь более качественное: как мы готовим, что едим, каким образом подходим к тренировкам. Мы стали более организованными. Сейчас у нас есть люди, которые позволяют нам стать сильнее. Я больше не должен тратить время на различные мелкие детали, как это было в прошлом году. Когда облегчается работа штаба, то самим футболистам тоже становится легче. Парни работают замечательно, они осознали, что должны отдавать все силы. Если нет – здесь им будет непросто. Это тоже важно. Сейчас я чувствую, что у нас есть команда, лидерство, это помогает.

Это абсолютно иная ситуация. Это детали. Они сами по себе не приносят победы в матчах, но позволяют выигрывать. Раньше после приёма пищи футболисты сразу же уезжали. Сейчас они остаются дольше – атмосфера стала другой. Всё становится лучше», — сказал Аморим в интервью для клубной пресс-службы.