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Экс-игрок «Рубина» Кабзе: в Турции футбол интенсивнее, чем в России, футболисты сильнее

Экс-игрок «Рубина» Кабзе: в Турции футбол интенсивнее, чем в России, футболисты сильнее
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Турецкий бывший нападающий «Рубина» Хасан Кабзе высказался о переходе португальца Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Спартак», а также сравнил нынешний уровень чемпионатов Турции и России.

«Не знаю, почему Жедсон перешёл в «Спартак» из «Бешикташа». Я не знаю его планов на будущее. Но он точно станет лучшим полузащитником в сезоне-2025/2026 в России. Моё мнение: турецкий чемпионат сильнее РПЛ. В последние три года очень много крутых игроков приехало в нашу страну. Лига улучшилась. Российский чемпионат остался качественным, он всегда был хорош. Но в Турции футбол интенсивнее, футболисты техничнее, сильнее и на рынке стоят дороже», — приводит слова Кабзе Legalbet.

До перехода в «Бешикташ» в 2022 году Жедсон Фернандеш выступал в составе португальской «Бенфики». Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.

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