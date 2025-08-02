Тренер «МЮ» Аморим высказался о поддержке со стороны руководства клуба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о поддержке со стороны руководства клуба.

«Это очевидно и несомненно. Попробуйте отыскать тренера топ-клуба, который проиграл столько матчей и всё равно остался на своей работе. Если это не поддержка, то что это? Я продолжу выполнять свою работу. Я многому научился в прошлом сезоне и полагаю, что мы станем сильнее», — сказал Аморим в интервью для клубной пресс-службы.

В ближайших товарищеских матчах «красные дьяволы» сыграют с «Эвертоном» (4 августа) и с «Фиорентиной» (9 августа). В 1-м туре нового сезона АПЛ команда встретится с «Арсеналом» 17 августа.