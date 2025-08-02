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Краснодар — Динамо Москва, результат матча 2 августа 2025, счет 1:0, РПЛ 2025-2026

«Краснодар» вырвал победу у московского «Динамо» в концовке матча 3-го тура РПЛ
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Завершился матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. Матч завершился победой хозяев — 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте. Отличился колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

После трёх матчей чемпионата России «быки» набрали шесть очков и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.

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