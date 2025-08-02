«Краснодар» вырвал победу у московского «Динамо» в концовке матча 3-го тура РПЛ

Завершился матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. Матч завершился победой хозяев — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте. Отличился колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

После трёх матчей чемпионата России «быки» набрали шесть очков и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.