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Пари НН — Локомотив, результат матча 3 августа 2025, счет 2:3, 3-й тур РПЛ 2025/2026

«Локомотив» победил «Пари НН» в Грозном. Команды забили пять мячей на двоих
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Завершился матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и московским «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Итоговый счёт встречи — 3:2 в пользу железнодорожников.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 29'     0:2 Батраков – 59'     1:2 Грулёв – 60'     1:3 Пиняев – 62'     2:3 Весино – 71'    

В первом тайме нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв открыл счёт в этой игре. Во втором тайме Вячеслав Грулёв и Алексей Батраков забили на 60-й и 59-й минутах соответственно. Сергей Пиняев вышел на замену и укрепил преимущество московского клуба на 62-й минуте, а через девять минут нападающий номинальных хозяев Тьяго Весино забил финальный гол.

После трёх матчей чемпионата России «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу. Нижегородская команда, которую возглавляет Алексей Шпилевский, не набрала очков и идёт 15-й.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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