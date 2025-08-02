«Локомотив» победил «Пари НН» в Грозном. Команды забили пять мячей на двоих

Завершился матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и московским «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Итоговый счёт встречи — 3:2 в пользу железнодорожников.

В первом тайме нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв открыл счёт в этой игре. Во втором тайме Вячеслав Грулёв и Алексей Батраков забили на 60-й и 59-й минутах соответственно. Сергей Пиняев вышел на замену и укрепил преимущество московского клуба на 62-й минуте, а через девять минут нападающий номинальных хозяев Тьяго Весино забил финальный гол.

После трёх матчей чемпионата России «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу. Нижегородская команда, которую возглавляет Алексей Шпилевский, не набрала очков и идёт 15-й.