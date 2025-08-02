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Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: впереди светлые дни

Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: впереди светлые дни
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим с оптимизмом оценил перспективы клуба.

«Да, впереди светлые дни. Нас ждут и удачные, и плохие дни, но всё, что я сказал об организации клуба, о стремлении приобретать футболистов с определённым характером, – это заслуга всего клуба, не только тренера. Даже без участия в еврокубковых соревнованиях у нас есть разные источники дохода и инструменты для возвращения на вершину», — сказал Аморим в интервью для клубной пресс-службы.

В ближайших товарищеских матчах «красные дьяволы» сыграют с «Эвертоном» (4 августа) и с «Фиорентиной» (9 августа). В 1-м туре нового сезона АПЛ команда встретится с «Арсеналом» 17 августа.

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