Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 2 августа, календарь, таблица

Сегодня, 2 августа, состоялись три матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 2 августа:

«Ростов» — «Крылья Советов» — 1:4;

«Пари НН» — «Локомотив» — 2:3;

«Краснодар» — «Динамо» Москва — 1:0.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает московский «Локомотив». Железнодорожники набрали девять очков после трёх матчей. На второй строчке располагаются самарские «Крыльев Советов», набравшие семь очков за три игры. На третьем месте находится «Краснодар» с шестью очками.