«Краснодар» продлил беспроигрышную серию с «Динамо» в РПЛ до семи матчей

Сегодня, 2 августа, состоялся матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Матч завершился победой «быков» со счётом 1:0. Таким образом, подопечные Мурада Мусаева продлили свою беспроигрышную серию в играх чемпионата России с бело-голубыми до семи матчей.

Отметим, что последний раз «Динамо» побеждало «Краснодар» в матчах чемпионата России в ноябре 2021 года.

После трёх матчей чемпионата России «быки» набрали шесть очков и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на восьмой строчке.