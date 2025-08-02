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«Краснодар» продлил беспроигрышную серию с «Динамо» в РПЛ до семи матчей

«Краснодар» продлил беспроигрышную серию с «Динамо» в РПЛ до семи матчей
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Сегодня, 2 августа, состоялся матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Матч завершился победой «быков» со счётом 1:0. Таким образом, подопечные Мурада Мусаева продлили свою беспроигрышную серию в играх чемпионата России с бело-голубыми до семи матчей.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

Отметим, что последний раз «Динамо» побеждало «Краснодар» в матчах чемпионата России в ноябре 2021 года.

После трёх матчей чемпионата России «быки» набрали шесть очков и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на восьмой строчке.

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