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«Динамо» не смогло забить «Краснодару» в четвёртом матче подряд

«Динамо» не смогло забить «Краснодару» в четвёртом матче подряд
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Московское «Динамо» уступило «Краснодару» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 со счётом 0:1. Бело-голубые не смогли забить «быкам» в четвёртой игре подряд.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

В четырёх последних играх с этим соперником краснодарцы трижды отпраздновали победу со счётом 1:0, один раз была более крупная победа — 3:0. В последний раз на данный момент динамовцы забивали в ворота «Краснодара» в матче Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 — тогда в основное время коллективы не выявили победителя, а в серии пенальти сильнее оказались южане (1:1, 4:2 пен.).

После трёх матчей нынешнего чемпионата России «быки» набрали шесть очков и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.

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