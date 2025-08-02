«Динамо» не смогло забить «Краснодару» в четвёртом матче подряд

Московское «Динамо» уступило «Краснодару» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 со счётом 0:1. Бело-голубые не смогли забить «быкам» в четвёртой игре подряд.

В четырёх последних играх с этим соперником краснодарцы трижды отпраздновали победу со счётом 1:0, один раз была более крупная победа — 3:0. В последний раз на данный момент динамовцы забивали в ворота «Краснодара» в матче Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 — тогда в основное время коллективы не выявили победителя, а в серии пенальти сильнее оказались южане (1:1, 4:2 пен.).

После трёх матчей нынешнего чемпионата России «быки» набрали шесть очков и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.