«Пари НН» под руководством Шпилевского проиграл четыре стартовых матча с общим счётом 2:9

«Пари Нижний Новгород» проиграл московскому «Локомотиву» (2:3) на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, тем самым не сумев добыть очки ни в одном из первых четырёх матчей на старте сезона. Разница забитых и пропущенных мячей команды Алексея Шпилевского на этом отрезке сезона — 2:9.

В рамках чемпионата России «Пари НН» уступил «Краснодару» и самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:3 и 0:2 соответственно. В Фонбет Кубке России нижегородцы не смогли забить махачкалинскому «Динамо» (0:1). В 3-м туре РПЛ «горожане» открыли счёт своим забитым голам в этом сезоне усилиями Вячеслава Грулёва и Тьяго Весино, но это не помогло им победить железнодорожников.

Алексей Шпилевский возглавил команду 16 июня 2025 года после того, как команда не вылетела в Первую лигу, несмотря на поражение от «Сочи» (3:4 по сумме двух игр) в стыковых матчах.