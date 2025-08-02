«Краснодар» не проигрывает московскому «Динамо» дома с апреля 2022 года

Сегодня, 2 августа, состоялся матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Матч завершился победой «быков» со счётом 1:0. Таким образом, «быки» не проигрывают бело-голубым в домашних матчах с апреля 2022 года.

Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте. Отличился колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает московский «Локомотив». Железнодорожники набрали девять очков после трёх матчей. На второй строчке располагаются самарские «Крыльев Советов», набравшие семь очков за три игры. На третьем месте находится «Краснодар» с шестью очками. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.