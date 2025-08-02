«Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 13-й раз за 29 очных встреч

Сегодня, 2 августа, состоялся матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Матч завершился победой «быков» со счётом 1:0. Эта победа стала для «быков» 13-й за 29 официальных матчей с бело-голубыми. Ещё восемь очных игр закончились вничью, а девять раз сильнее становилось «Динамо».

Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте. Отличился колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает московский «Локомотив». Железнодорожники набрали девять очков после трёх матчей. На второй строчке располагаются самарские «Крыльев Советов», набравшие семь очков за три игры. На третьем месте находится «Краснодар» с шестью очками. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.