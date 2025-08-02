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«Манчестер Юнайтед» готов купить Фермина Лопеса из «Барселоны» за € 70 млн — Sport.es

«Манчестер Юнайтед» готов купить Фермина Лопеса из «Барселоны» за € 70 млн — Sport.es
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса. Об этом сообщает издание Sport.es. Команда Рубена Аморима готова отдать за испанца € 70 млн.

По информации источника, «МЮ» заявлял о желании приобрести хавбека сине-гранатовых ещё в момент сделки по аренде Маркуса Рашфорда в «Барселону». Английский клуб готов предложить футболисту двукратное увеличение зарплаты. Кроме этого, трансфер Лопеса позволил бы «Барселоне» полностью вернуться к правилу «1:1» в Ла Лиге, тем самым зарегистрировав всех своих игроков и получив возможность сделать новые приобретения.

В минувшем сезоне 22-летний воспитанник сине-гранатовых принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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