Виктор Са прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»

Бразильский нападающий «Краснодара» Виктор Са прокомментировал результат матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).

«Матч выдался очень тяжёлым. «Динамо» — очень квалифицированный соперник. Мы знали, что это будет нелёгкая игра — достаточно закрытая и интенсивная. Важно заработать три очка и вернуться к победам. Добыть уверенность в себе», — передаёт слова Са корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На данный момент «Краснодар» находится на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с шестью очками. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.