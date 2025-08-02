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Виктор Са прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»

Виктор Са прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»
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Бразильский нападающий «Краснодара» Виктор Са прокомментировал результат матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Матч выдался очень тяжёлым. «Динамо» — очень квалифицированный соперник. Мы знали, что это будет нелёгкая игра — достаточно закрытая и интенсивная. Важно заработать три очка и вернуться к победам. Добыть уверенность в себе», — передаёт слова Са корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На данный момент «Краснодар» находится на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с шестью очками. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.

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