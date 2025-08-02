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Виктор Са объяснил тяжёлый старт «Краснодара» в новом сезоне

Виктор Са объяснил тяжёлый старт «Краснодара» в новом сезоне
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Нападающий «Краснодара» Виктор Са высказался о старте команды в сезоне-2025/2026. Сегодня, 2 августа, «Краснодар» обыграл московское «Динамо» (1:0) в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, но ранее уступил «Крыльям Советов» (1:2) и столичному «Локомотиву» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

— С чем связан тяжёлый старт сезона?
— Кажется, что это нормально. Сезон только начинается. Исправляем ошибки и стараемся не допускать их в матчах. Нужно продолжать работать. Соперники против нас будут играть в более закрытом стиле. Нужно прибавлять, чтобы продолжать путь с победами, — передаёт слова Са корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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