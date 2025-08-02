«Марсель» и «Севилья» не выявили победителя в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч, в котором встречались «Марсель» и «Севилья». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча прошла на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция).

Мэйсон Гринвуд на 25-й минуте открыл счёт в этом матче и вывел французскую команду вперёд, Джибриль Соу на 36-й минуте забил ответный гол.

В следующем товарищеском матче «провансальцы» встретятся с «Астон Виллой» 9 августа. Новый сезон Лиги 1 начнётся для «Марселя» игрой с «Ренном» 15 августа.

В ближайших контрольных играх «Севилье» предстоит сыграть с «Аль-Кадисией» (4 августа) и «Тулузой» (10 августа). Новый сезон Ла Лиги начнётся для «андалусийцев» встречей с «Атлетиком» 17 августа.