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Игрок «Краснодара» Густаво Сантос назвал очень тяжёлой победу в матче с «Динамо»

Игрок «Краснодара» Густаво Сантос назвал очень тяжёлой победу в матче с «Динамо»
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Полузащитник «Краснодара» Густаво Сантос поделился эмоциями от матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», в котором его команда победила со счётом 1:0 благодаря голу Джона Кордобы на 87-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Нормальные эмоции. Очень тяжёлый матч, но мы выстояли. Продолжаем работать. Играли компактно и заслужили победу. Мне кажется, справедливый счёт. Гол пришёл в правильном моменте, когда мы доминировали. Это было кульминационной точкой в игре.

Только таким образом и можно остановить Кордобу. Как показала игра, фолов на нём было достаточно. Он выиграл единоборства и борьбу, забив гол», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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