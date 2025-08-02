Игрок «Краснодара» Густаво Сантос назвал очень тяжёлой победу в матче с «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Густаво Сантос поделился эмоциями от матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», в котором его команда победила со счётом 1:0 благодаря голу Джона Кордобы на 87-й минуте.

«Нормальные эмоции. Очень тяжёлый матч, но мы выстояли. Продолжаем работать. Играли компактно и заслужили победу. Мне кажется, справедливый счёт. Гол пришёл в правильном моменте, когда мы доминировали. Это было кульминационной точкой в игре.

Только таким образом и можно остановить Кордобу. Как показала игра, фолов на нём было достаточно. Он выиграл единоборства и борьбу, забив гол», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.