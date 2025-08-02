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Форвард «Краснодара» Кордоба: гол в ворота «Динамо» для меня многое значит

Форвард «Краснодара» Кордоба: гол в ворота «Динамо» для меня многое значит
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался об итогах матча с московским «Динамо» в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Колумбийский форвард забил победный гол на 87-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Гол значит для меня многое. Я рад, что мы добились победы. Рад за товарищей, тренерский штаб. Неделя была нелёгкой.

Мы не должны обращать внимания на разговоры. Каждый год говорят одно и то же. Нам нужно работать. Пусть говорят», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, в прошедшем сезоне РПЛ Кордоба сыграл 25 матчей РПЛ, в которых он отметился 12 забитыми мячами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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