Форвард «Краснодара» Кордоба: гол в ворота «Динамо» для меня многое значит

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался об итогах матча с московским «Динамо» в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Колумбийский форвард забил победный гол на 87-й минуте.

«Гол значит для меня многое. Я рад, что мы добились победы. Рад за товарищей, тренерский штаб. Неделя была нелёгкой.

Мы не должны обращать внимания на разговоры. Каждый год говорят одно и то же. Нам нужно работать. Пусть говорят», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, в прошедшем сезоне РПЛ Кордоба сыграл 25 матчей РПЛ, в которых он отметился 12 забитыми мячами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.