«Все могут допускать ошибки». Игрок «Краснодара» Са — о судействе в матче с «Динамо»

Нападающий «Краснодара» Виктор Са высказался о судействе в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Краснодар» одержал победу с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Джона Кордобы.

«Тяжело говорить о судействе. Иногда принимаются правильные решения, иногда ошибочные. Все люди могут допускать ошибки. Нам нужно продолжать быть сфокусированными на нашей работе. Слава богу, что Джон, с его качествами, смог забить этот гол. И мы уезжаем сегодня с победой», — передаёт слова Са корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.