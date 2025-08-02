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«Все могут допускать ошибки». Игрок «Краснодара» Са — о судействе в матче с «Динамо»

«Все могут допускать ошибки». Игрок «Краснодара» Са — о судействе в матче с «Динамо»
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Нападающий «Краснодара» Виктор Са высказался о судействе в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Краснодар» одержал победу с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Джона Кордобы.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Тяжело говорить о судействе. Иногда принимаются правильные решения, иногда ошибочные. Все люди могут допускать ошибки. Нам нужно продолжать быть сфокусированными на нашей работе. Слава богу, что Джон, с его качествами, смог забить этот гол. И мы уезжаем сегодня с победой», — передаёт слова Са корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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