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Генич — Глушенкову: Максим, следующее место — вот здесь, рядом со мной на скамейке

Генич — Глушенкову: Максим, следующее место — вот здесь, рядом со мной на скамейке
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Известный журналист и комментатор Константин Генич высказался о ситуации Максима Глушенкова в «Зените». В матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2) Глушенков был заменён в перерыве. После матча Сергей Семак публично раскритиковал его игру, а в СМИ появились разговоры о конфликте тренера и футболиста.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

«Давай так — вам шашечки или ехать? Вам деньги, зарплату 15-20 миллионов рублей или ты хочешь играть так, чтобы тренер подстроил команду под тебя? Мы все видим, что под Глушенкова Семак команду подстраивать не будет. Попробовал здесь — не идёт, попробовал там — не идёт.

Поэтому, Максим, следующее место — вот здесь, рядом со мной на скамейке. А Максим — парень с характером. Когда ты супер-пупер звезда в «Локомотиве», когда ты едешь в сборную и делаешь хет-трик, конечно, ты возвращаешься с мыслью — я тут всех на одной левой покручу. В «Зените» чуть не так. Тут выбор игрока: либо едешь за большие деньги и подстраиваешься под обстоятельства, либо ты едешь в «Крылья» в схему Адиева и играешь как он скажет — бегай везде. Или ждёшь, когда Осинькин возглавит «Сочи», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Позднее отец Глушенкова допустил, что футболист может задуматься о том, чтобы покинуть «Зенит», если подобные замены продолжатся.

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