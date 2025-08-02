Генич — Глушенкову: Максим, следующее место — вот здесь, рядом со мной на скамейке

Известный журналист и комментатор Константин Генич высказался о ситуации Максима Глушенкова в «Зените». В матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2) Глушенков был заменён в перерыве. После матча Сергей Семак публично раскритиковал его игру, а в СМИ появились разговоры о конфликте тренера и футболиста.

«Давай так — вам шашечки или ехать? Вам деньги, зарплату 15-20 миллионов рублей или ты хочешь играть так, чтобы тренер подстроил команду под тебя? Мы все видим, что под Глушенкова Семак команду подстраивать не будет. Попробовал здесь — не идёт, попробовал там — не идёт.

Поэтому, Максим, следующее место — вот здесь, рядом со мной на скамейке. А Максим — парень с характером. Когда ты супер-пупер звезда в «Локомотиве», когда ты едешь в сборную и делаешь хет-трик, конечно, ты возвращаешься с мыслью — я тут всех на одной левой покручу. В «Зените» чуть не так. Тут выбор игрока: либо едешь за большие деньги и подстраиваешься под обстоятельства, либо ты едешь в «Крылья» в схему Адиева и играешь как он скажет — бегай везде. Или ждёшь, когда Осинькин возглавит «Сочи», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Позднее отец Глушенкова допустил, что футболист может задуматься о том, чтобы покинуть «Зенит», если подобные замены продолжатся.