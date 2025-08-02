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Форвард «Краснодара» Кордоба: у судей есть свои мотивы, по которым они не свистят

Форвард «Краснодара» Кордоба: у судей есть свои мотивы, по которым они не свистят
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о работе судейской бригады Ивана Абросимова в матче с московским «Динамо» в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Колумбийский форвард забил победный гол на 87-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Готовлюсь каждый день забивать голы. Сегодня получился такой гол, чему я рад. Но еще больше рад победе. Судьи прекрасно понимают, что они делают. У них есть свои мотивы, по которым они не свистят. Я продолжу работать, и посмотрим, свистнут ли когда-то», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, в прошедшем сезоне РПЛ Кордоба сыграл 25 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал семь результативных передач.

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