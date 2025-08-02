232 зрителя посетили матч 3-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Локомотивом»

Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив», посетили 232 зрителя, сообщает официальный сайт РПЛ.

Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Итоговый счёт встречи — 3:2 в пользу железнодорожников.

Отметим, что «Пари НН» во второй раз в сезоне провёл домашний матч на чужом стадионе. На арене нижегородцев сейчас проводят ремонтные работы.

После трёх матчей чемпионата России «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу. Нижегородская команда, которую возглавляет Алексей Шпилевский, не набрала очков и идёт 15-й.