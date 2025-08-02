232 зрителя посетили матч 3-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Локомотивом»
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Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив», посетили 232 зрителя, сообщает официальный сайт РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 29' 0:2 Батраков – 59' 1:2 Грулёв – 60' 1:3 Пиняев – 62' 2:3 Весино – 71'
Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Итоговый счёт встречи — 3:2 в пользу железнодорожников.
Отметим, что «Пари НН» во второй раз в сезоне провёл домашний матч на чужом стадионе. На арене нижегородцев сейчас проводят ремонтные работы.
После трёх матчей чемпионата России «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу. Нижегородская команда, которую возглавляет Алексей Шпилевский, не набрала очков и идёт 15-й.
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