Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Касерес: нам действительно не везёт — матч с «Краснодаром» шёл к ничьей

Игрок «Динамо» Касерес: нам действительно не везёт — матч с «Краснодаром» шёл к ничьей
Комментарии

Футболист московского «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1). «Быки» вырвали минимальную победу благодаря голу в концовке встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Матч шёл к ничьей. Игра, скорее, была равная. Но так получилось, что они воспользовались моментом. Конечно, «Краснодар» настроен защищать свой титул. Игра была равной. Обе команды хотели набрать три очка.

Думаю, что действительно не везёт. Мы всегда стараемся. В Краснодаре играем хорошо. Стараемся набрать очки. К сожалению, не повезло», — передаёт слова Касереса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Материалы по теме
«Краснодар» продлил беспроигрышную серию с «Динамо» в РПЛ до семи матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android