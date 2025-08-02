Игрок «Динамо» Касерес: нам действительно не везёт — матч с «Краснодаром» шёл к ничьей

Футболист московского «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1). «Быки» вырвали минимальную победу благодаря голу в концовке встречи.

«Матч шёл к ничьей. Игра, скорее, была равная. Но так получилось, что они воспользовались моментом. Конечно, «Краснодар» настроен защищать свой титул. Игра была равной. Обе команды хотели набрать три очка.

Думаю, что действительно не везёт. Мы всегда стараемся. В Краснодаре играем хорошо. Стараемся набрать очки. К сожалению, не повезло», — передаёт слова Касереса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.