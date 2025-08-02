Защитник «Динамо» Касерес рассказал об адаптации к требованиям Валерия Карпина

Правый защитник московского «Динамо» Хуан Касерес после матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) ответил на вопрос об адаптации к требованиям Валерия Карпина, который этим летом стал главным тренером команды.

«Мы адаптируемся к системе игры Карпина. Нам ещё очень много работать над тактикой и стандартами. Сегодня пропустили гол — не хватило концентрации. Будем исправлять свои ошибки и готовиться к следующему матчу.

Будем стараться в каждой игре зарабатывать очки. И стараться добиться самых высоких целей в двух турнирах», — передаёт слова Касереса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.