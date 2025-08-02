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Защитник «Динамо» Касерес рассказал об адаптации к требованиям Валерия Карпина

Защитник «Динамо» Касерес рассказал об адаптации к требованиям Валерия Карпина
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Правый защитник московского «Динамо» Хуан Касерес после матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) ответил на вопрос об адаптации к требованиям Валерия Карпина, который этим летом стал главным тренером команды.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Мы адаптируемся к системе игры Карпина. Нам ещё очень много работать над тактикой и стандартами. Сегодня пропустили гол — не хватило концентрации. Будем исправлять свои ошибки и готовиться к следующему матчу.

Будем стараться в каждой игре зарабатывать очки. И стараться добиться самых высоких целей в двух турнирах», — передаёт слова Касереса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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