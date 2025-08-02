Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агкацев: в том сезоне все тоже писали про провальный старт «Краснодара» — нам всё равно

Агкацев: в том сезоне все тоже писали про провальный старт «Краснодара» — нам всё равно
Комментарии

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о результате матча с московским «Динамо» в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева победила со счётом 1:0 благодаря голу в конце встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

— Если бы не выиграли, то был бы провальный старт?
— Согласен, что была очень тяжёлая игра. Выиграли на характере. Называли бы провальным стартом? В том сезоне тоже писали все, что у нас будет провальный старт. Нам всё равно было, — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В прошлом сезоне «Краснодар» не смог одержать победу в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Шедевр от Кордобы принёс «Краснодару» победу! «Динамо» впервые уступило с Карпиным
Live
Шедевр от Кордобы принёс «Краснодару» победу! «Динамо» впервые уступило с Карпиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android