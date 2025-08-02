Агкацев: в том сезоне все тоже писали про провальный старт «Краснодара» — нам всё равно

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о результате матча с московским «Динамо» в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева победила со счётом 1:0 благодаря голу в конце встречи.

— Если бы не выиграли, то был бы провальный старт?

— Согласен, что была очень тяжёлая игра. Выиграли на характере. Называли бы провальным стартом? В том сезоне тоже писали все, что у нас будет провальный старт. Нам всё равно было, — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В прошлом сезоне «Краснодар» не смог одержать победу в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги.