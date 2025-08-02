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Вратарь «Краснодара» Агкацев высказался о победе в матче с «Динамо»

Вратарь «Краснодара» Агкацев высказался о победе в матче с «Динамо»
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о победе в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». «Быки» вырвали минимальную победу благодаря голу в концовке встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Когда нечасто бьют по воротам — тяжело сохранять концентрацию. Было много давления. Да, понятно, не было ударов в створ. Но в прессинге подступы были. Не было моментов, чтобы надо было заставлять себя не выключаться. Бывают такие матчи. В прошлом сезоне их много было.

Рассчитывали выиграть три из трёх. Выиграли две из трёх. Как выходить из этой ситуации? Как и сегодня, выигрывать. Победа, конечно, заслуженная. У них ни одного удара в створ», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает московский «Локомотив». Железнодорожники набрали девять очков после трёх матчей. На второй строчке располагаются самарские «Крылья Советов», набравшие семь очков за три игры. На третьем месте находится «Краснодар» с шестью очками. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.

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