«Стоит чуть расслабиться — и присяду». Агкацев — о роли первого вратаря «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев после матча с московским «Динамо» (1:0) в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги поделился впечатлениями от своего амплуа первого вратаря команды.

— Ты проводишь второй сезон в статусе стартового голкипера. Есть ли разница?

— Мне и сейчас приходится доказывать. Каждый день надо всем доказывать. Стоит чуть-чуть расслабиться, и всё — присяду, — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На данный момент «Краснодар» находится на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с шестью очками. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.