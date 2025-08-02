Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Стоит чуть расслабиться — и присяду». Агкацев — о роли первого вратаря «Краснодара»

«Стоит чуть расслабиться — и присяду». Агкацев — о роли первого вратаря «Краснодара»
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев после матча с московским «Динамо» (1:0) в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги поделился впечатлениями от своего амплуа первого вратаря команды.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

— Ты проводишь второй сезон в статусе стартового голкипера. Есть ли разница?
— Мне и сейчас приходится доказывать. Каждый день надо всем доказывать. Стоит чуть-чуть расслабиться, и всё — присяду, — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На данный момент «Краснодар» находится на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с шестью очками. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.

Материалы по теме
Шедевр от Кордобы принёс «Краснодару» победу! «Динамо» впервые уступило с Карпиным
Live
Шедевр от Кордобы принёс «Краснодару» победу! «Динамо» впервые уступило с Карпиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android