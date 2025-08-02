Полузащитник «Локо» Баринов: «Пари НН» — играющая команда, но вот три сегодня получили
Поделиться
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от матча с «Пари Нижний Новгород» (3:2) в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 29' 0:2 Батраков – 59' 1:2 Грулёв – 60' 1:3 Пиняев – 62' 2:3 Весино – 71'
«Тяжёлая неделя была — три матча. Никто не жалуется, но мало времени на восстановление. Я отыграл все три игры. Тяжело, но главное — победа. Конечно, мы разбираем соперников, мы знали их стиль, ничего нового они не преподнесли. Играющая команда, она даёт играть, но вот три сегодня получили.
В раздевалке говорили, что надо быстро забить второй гол и уже играть по счёту. Нелепые ошибки приводят к нервозности и нервной концовке», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 3 августа 2025
-
00:57
-
00:45
-
00:43
-
00:35
-
00:32
-
00:25
-
00:24
-
00:06
-
00:02
-
00:01
- 2 августа 2025
-
23:59
-
23:49
-
23:46
-
23:46
-
23:43
-
23:43
-
23:38
-
23:37
-
23:34
-
23:33
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:13
-
22:55
-
22:51
-
22:47
-
22:44
-
22:37
-
22:35
-
22:29
-
22:28
-
22:27