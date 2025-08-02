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Полузащитник «Локо» Баринов: «Пари НН» — играющая команда, но вот три сегодня получили

Полузащитник «Локо» Баринов: «Пари НН» — играющая команда, но вот три сегодня получили
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от матча с «Пари Нижний Новгород» (3:2) в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 29'     0:2 Батраков – 59'     1:2 Грулёв – 60'     1:3 Пиняев – 62'     2:3 Весино – 71'    

«Тяжёлая неделя была — три матча. Никто не жалуется, но мало времени на восстановление. Я отыграл все три игры. Тяжело, но главное — победа. Конечно, мы разбираем соперников, мы знали их стиль, ничего нового они не преподнесли. Играющая команда, она даёт играть, но вот три сегодня получили.

В раздевалке говорили, что надо быстро забить второй гол и уже играть по счёту. Нелепые ошибки приводят к нервозности и нервной концовке», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

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