Полузащитник «Локо» Баринов: «Пари НН» — играющая команда, но вот три сегодня получили

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от матча с «Пари Нижний Новгород» (3:2) в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Тяжёлая неделя была — три матча. Никто не жалуется, но мало времени на восстановление. Я отыграл все три игры. Тяжело, но главное — победа. Конечно, мы разбираем соперников, мы знали их стиль, ничего нового они не преподнесли. Играющая команда, она даёт играть, но вот три сегодня получили.

В раздевалке говорили, что надо быстро забить второй гол и уже играть по счёту. Нелепые ошибки приводят к нервозности и нервной концовке», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».