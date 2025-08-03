Станислав Агкацев прокомментировал трансфер Перрена в «Краснодар»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился ожиданиями от игры новичка команды полузащитника Гаэтана Перрена.

«Отличный трансфер. Рад, что к нам перешёл. Наверное, ему надо немного адаптироваться. Думаю, что он будет блистать», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, Перрен перешёл в команду Сергея Галицкого 23 июля 2025 года. Французский полузащитник подписал с «быками» трёхлетний контракт. В прошедшем сезоне Лиги 1 29-летний хавбек провёл 34 матча за «Осер», в которых забил 10 мячей и оформил 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.