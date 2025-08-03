«Говорить про нехватку кадров не имеет смысла». Карпин — о поражении от «Краснодара»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о поражении в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

— Чем можно объяснить такую игру команды, помимо кадровых потерь?

— Можно, конечно, всё списать на потери или ещё что-то, но не вижу в этом смысла. Да, даже в этой игре у нас случилась вынужденная замена, когда вместо Кутицкого пришлось выпускать Зайдензаля. Но говорить про нехватку кадров не имеет смысла. Не получилось то, что задумывали, – прежде всего в атаке. Будем это разбирать.

— В атаке у «Динамо» ничего не получилось, но только ли игроки атаки виноваты в этом?

— Конечно, нет. Им нужно доставлять мяч, а если этого не происходит, то это проблема всей команды, а не только нападающих, — приводит слова Карпина пресс-служба клуба на официальном сайте.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает московский «Локомотив». Железнодорожники набрали девять очков после трёх матчей. На второй строчке располагаются самарские «Крыльев Советов», набравшие семь очков за три игры. На третьем месте находится «Краснодар» с шестью очками. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.