«Бавария» представила новую форму, в которой будет играть в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте представила новый комплект формы, в котором клуб будет выступать в Лиге чемпионов в сезоне-2025/2026. Техническим спонсором немецкого клуба выступает компания adidas.

Фото: ФК «Бавария»

«Особая футболка с тонким, но понятным посланием: в новой форме для Лиги чемпионов «Бавария» продолжает межсезонную тему чествования своего мюнхенского наследия, особо отмечая статус рекордсмена Германии, а также отдавая дань уважения Мариенплац – площади в самом сердце города, где клуб десятилетиями празднует свои успехи вместе с болельщиками. Низ футболки украшен уникальной этикеткой с надписью «Привет с балкона ратуши» – посланием с глубоким смыслом. В конце сезона «Бавария» хочет вручить своим болельщикам ещё один или два трофея», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

«Бавария» является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии, на её счету 34 чемпионских титула и 20 Кубков Германии, а также шесть побед в Лиге чемпионов УЕФА. В конце 2013-го мюнхенская команда стала первым немецким клубом, выигравшим клубный чемпионат мира.