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Тренер «Динамо» Карпин: поражений какое-то время не было, но они 100 процентов будут ещё

Тренер «Динамо» Карпин: поражений какое-то время не было, но они 100 процентов будут ещё
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о своём первом поражении во главе московского клуба. Бело-голубые уступили в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

— Это ваше первое поражение после ухода из «Ростова». Отвыкли уже от отрицательных эмоций?
— Да, их какое-то время не было, но они 100 процентов будут ещё. Судьба тренера в этом и заключается. Нет ни одного тренера в мире, который бы не испытывал их на протяжении сезона. Разве что Хави Алонсо с «Байером» ни разу не проиграл в чемпионате Германии недавно. Мы проиграли, да, это неприятно. Надо больше работать, — приводит слова Карпина пресс-служба клуба на официальном сайте.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает московский «Локомотив». Железнодорожники набрали девять очков после трёх матчей. На второй строчке располагаются самарские «Крыльев Советов», набравшие семь очков за три игры. На третьем месте находится «Краснодар» с шестью очками. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на девятой строчке.

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