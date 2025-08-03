Нападающий Каллум Уилсон пополнил состав «Вест Хэм Юнайтед»

Нападающий Каллум Уилсон присоединился к «Вест Хэм Юнайтед» в качестве свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Контракт футболиста с его новой командой рассчитан на один год.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 22 играх «Ньюкасл Юнайтед» во всех турнирах, в которых он забил один гол. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. Ранее Уилсон также выступал за «Борнмут» и «Ковентри Сити».

В ближайших товарищеских матчах «молотобойцы» сыграют с «Борнмутом» (3 августа) и «Лиллем» (9 августа). Новый сезон АПЛ лондонцы начнут гостевой игрой с «Сандерлендом» 16 августа.