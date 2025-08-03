Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий Каллум Уилсон пополнил состав «Вест Хэм Юнайтед»

Нападающий Каллум Уилсон пополнил состав «Вест Хэм Юнайтед»
Комментарии

Нападающий Каллум Уилсон присоединился к «Вест Хэм Юнайтед» в качестве свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Контракт футболиста с его новой командой рассчитан на один год.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 22 играх «Ньюкасл Юнайтед» во всех турнирах, в которых он забил один гол. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. Ранее Уилсон также выступал за «Борнмут» и «Ковентри Сити».

В ближайших товарищеских матчах «молотобойцы» сыграют с «Борнмутом» (3 августа) и «Лиллем» (9 августа). Новый сезон АПЛ лондонцы начнут гостевой игрой с «Сандерлендом» 16 августа.

Материалы по теме
Официально
«Вест Хэм» объявил о снятии с Лукаса Пакета обвинений в ставках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android