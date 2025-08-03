Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу в матче с «Динамо» Москва

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче с московским «Динамо» в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда одержала победу со счётом 1:0.

«Очень сложный матч, как и ожидалось, и все матчи с «Динамо» проходят тяжело, плюс у них большие изменения. Они стали играть более агрессивно, более мощно, и мы понимали, что будет очень много борьбы. И я рад, что в прошлых матчах мы играли неплохо, но, к сожалению, не смогли выиграть.

И в этот раз мы не остановились, когда неплохо шла игра. Мы только добавляли, добавляли, во втором тайме владели большим преимуществом. Так вжали «Динамо» в их штрафную, было много стандартов, подходов. И, в принципе, заслужили этот гол в концовке. Именно такая нам победа нужна была, и именно так мы можем побеждать и дальше», — сказал Мусаев на пресс-конференции.