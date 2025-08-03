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Мурад Мусаев рассказал, как «Краснодар» готовился к матчу с «Динамо» Москва

Мурад Мусаев рассказал, как «Краснодар» готовился к матчу с «Динамо» Москва
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о подготовке к матчу с московским «Динамо» в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Краснодарцы победили со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«На самом деле внутри команды хорошая атмосфера, такая рабочая атмосфера, и в те матчи, которые мы проигрывали, у меня не было претензий по тому, как к матчу готовились, как тренировались, видно было, что хороший настрой. Но, допустим, с «Локомотивом» игра давалась, чуть-чуть, вместо того чтобы ещё добавить немножко, одна расслабленность — гол, вторая расслабленность — гол, потом как бы уже тяжело выходить. И то же самое на Суперкубке, был отличный первый тайм с ЦСКА. Играли хорошо, должны были два мяча минимум забить. В итоге там один стандарт, доигровка, чуть проспали момент.

И об этом много говорили, что мы не должны быть расслаблены. То есть игра получается, надо добавлять, добавлять, добавлять. И очень важно, что это получилось. А чем занимались на неделе? Ну просто тренировались. Разбирали «Динамо». То, что они сейчас изменились с Валерием Георгиевичем [Карпиным]. Тоже такая необычная схема у них, и под это нужна была определённая подготовка. И была тоже большая работа по ходу матча, проводили коррекцию, потому что они хотели нас удивить: и Кассерес уходил внутрь, и Гладышев играл вниз. Ещё много было тактических моментов, над которыми и «Динамо», и мы поработали», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

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