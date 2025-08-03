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Мусаев объяснил, почему Перрен не попал в заявку «Краснодара» на игру с «Динамо» Москва

Мусаев объяснил, почему Перрен не попал в заявку «Краснодара» на игру с «Динамо» Москва
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с московским «Динамо» (1:0) в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал, почему новый полузащитник команды Гаэтан Перрен не попал в заявку на эту игру.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«У Перрена повреждение четырёхглавой мышцы бедра. Ничего серьёзного, но я думаю, что две недели понадобится. Должны быть аккуратны, у него не было сборов, поэтому я думаю, что он в конце следующей недели потихоньку начнёт работать. Может быть, к Кубку с «Динамо» в Москве уже будет немножко готов», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Напомним, Перрен перешёл в «Краснодар» 23 июля 2025 года. Французский полузащитник подписал с «быками» трёхлетний контракт.

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